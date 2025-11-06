Falso commercialista si fa pagare da un’azienda per anni ma non versa le imposte: 42enne a processo

Genova. Un genovese di 42 anni è stato rinviato a giudizio per esercizio abusivo della professione e truffa perché si è fatto pagare per anni il compenso dalle titolari di un’azienda fingendosi commercialista senza compiere gli adempimenti fiscali necessari per l’azienda stessa.

Il 42enne nel 2018 aveva detto alle imprenditrici che a causa della pandemia c’erano dei crediti fiscali e non avrebbero dovuto pagare tasse. Inrealtà lui non era abilitato ad effettuare i versamenti che invece, al contrario di quanto aveva raccontato alle clienti, dovevano essere effettuati.

