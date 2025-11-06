I fondatori degli Inti-Illimani in tournée in Italia, appuntamento a Genova il 6 novembre

Genova. Un’altra avventura, incroci e incontri, storie che si intrecciano ancora una volta per crearne di nuove: è lo spettacolo In viaggio con gli Inti-Illimani. Uno spettacolo di storie e canzoni che vede protagonisti i fratelli Jorge e Marcelo Coulon dello storico gruppo cileno, il cantautore fiorentino Giulio Wilson e lo scrittore Federico Bonadonna.

La tournée debutterà il 5 novembre dal Teatro Eliseo di Nuoro e proseguirà nei principali teatri italiani. L’appuntamento a Genova è fissato per il 9 novembre al Teatro Politeama.

