In Via Bertoloni un fine settimana con “Sarzana Doc”

L’8 e il 9 novembre Via Bertoloni si trasformerà in un vivace salotto del gusto, pronto ad accogliere appassionati, produttori e curiosi per celebrare insieme Sarzana DOC – Autunno che si terrà finalmente dopo due rinvii consecutivi dovuti al maltempo. Due giornate interamente dedicate al vino, al cibo e alle eccellenze del territorio, con un programma ricco di degustazioni, profumi e musica, nel centro storico cittadino. Sabato 8 novembre le degustazioni saranno aperte dalle 16 alle 23, mentre domenica 9 novembre l’appuntamento si rinnova dalle 16 alle 21, per un weekend all’insegna della convivialità e delle tradizioni locali. Promosso dal Consorzio Sarzana Vitae, l’appuntamento è ormai diventato un punto fermo nel calendario degli eventi cittadini, un’occasione per valorizzare la filiera agroalimentare ligure e le produzioni di qualità che raccontano il territorio.