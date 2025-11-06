Moconesi: infortunio sul lavoro a Ferrada; 37enne trasportato al “pronto” di Lavagna

Infortunio sul lavoro questa mattina poco prima di mezzogiorno a Ferrada di Moconesi (Fontanabuona), in via Alcide De Gasperi. E’ intervenuto il medico del 118 (Tango 1). Un uomo di 37 anni ha riportato un trauma al torace ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna dalla Croce Rossa di Gattorna. In un primo tempo era stato allertato anche l’elicottero Drago ed i vigili del fuoco di Chiavari poi fatti rientrare. Sul posto si sono invece recati i carabinieri di Chiavari e i tecnici dell’Asl4 addetti agli infortuni sul lavoro (Pasl).

