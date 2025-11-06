Natale e Bianchi: “Dati Pil ligure dicono che la politica degli annunci ha fallito e si deve cambiare radicalmente passo”

“Con quasi 5 punti sotto la media nazionale, che si attesta a +6.4%, e con oltre 5 punti in meno rispetto al Nord Ovest a + 7.2%, con il Piemonte a +3,8% e la Lombardia a +9%, la Liguria è l’ultima regione in Italia per Prodotto Interno Lordo, ferma a +1.6%. Questa è la fotografia dell’economia ligure scattata dalla Cgia di Mestre per gli anni 2019-2025, e da questo bagno di realtà bisogna partire. La ricetta messa in campo dalla destra in questi dieci anni di governo della Regione si dimostra fallimentare”. Lo affermano in una nota Davide Natale e Matteo Bianchi, rispettivamente segretario e responsabile Economia del Partito democratico della Liguria. “Quanto chiedono da tempo i sindacati e Confindustria e quanto da noi proposto in campagna elettorale diventa sempre più urgente: serve dare vita a un vero e proprio piano industriale per far sì che la Liguria conosca una nuova fase, per affrontare le sfide del futuro. Non è un’opzione politica, ma l’unica strada che va percorsa – proseguono Natale e Bianchi -. Abbiamo di fronte delle grandi sfide e dobbiamo poterle affrontare con gli strumenti giusti, con una Regione economicamente più forte. I dati dovrebbero riportare alla realtà anche chi governa la Regione che dovrebbe aprire un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati e coinvolti per individuare le strategie da mettere in campo a partire dalle associazioni datoriali, dalle organizzazioni sindacali e dal mondo associativo. Scontiamo l’incapacità di questa destra di essere regia per i progetti del Pnrr, tra cui quelli che riguardano l’energia (basti pensare al progetto mancato di Enel per la produzione di idrogeno); scontiamo il ritardo sulle comunità energetiche e quello con cui è stata costituita la Zls di Genova e la mancata realizzazione di quella di Spezia. Bisogna mettere a fattore comune i grandi centri di ricerca presenti sul nostro territorio e avviare la pianificazione di un progetto industriale che abbia una visione comune, dove confluiscano sforzi economici, legislativi e dove si faccia squadra con le altre regioni per essere capaci di intercettare finanziamenti europei e nazionali”. Per Natale e Bianchi “i dati del Pil ligure ci dicono una cosa netta: la politica degli annunci ha fallito e si deve cambiare radicalmente passo, ascoltando le proposte che da più parti possono arrivare”, conclude la nota.

