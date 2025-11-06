Olio vegetale nei serbatoi dei camion Carbox: “Siamo arrivati al 30% dei rifornimenti”

Quasi un terzo dei rifornimenti compiuti sui mezzi di Carbox, società del gruppo Tarros specializzata nel trasporto su gomma, hanno riguardato olio vegetale idrotrattato, un biocarburante prodotto attraverso un processo di idrogenazione degli oli vegetali. Lo annuncia la stessa azienda spezzina, attiva in Italia, Egitto e Marocco, nel report che riguarda in terzo quarto dell’anno 2025.

Carbox opera una flotta di duecento mezzi composta per oltre il 95% da camion Euro 6, avviando un progetto pilota sull’utilizzo del carburante rinnovabile HVO nel 2023 per consentire il rifornimento alternato di olio vegetale o gasolio tradizionale senza modifiche meccaniche o interventi di manutenzione straordinaria. “I test hanno inoltre dimostrato prestazioni equivalenti in termini di consumo con una riduzione delle emissioni fino al 90% rispetto ai carburanti fossili convenzionali. Grazie alla crescente reperibilità del prodotto lungo le principali tratte internazionali, Carbox ha potuto implementare il progetto in modo scalabile, garantendo continuità operativa e sostenibilità economica”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com