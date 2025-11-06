Parcheggi a Battifollo, Michelucci: “Bene stalli per i residenti ma ne servirebbero a rotazione con disco orario”

“I parcheggi per residenti ricavati nei pressi del centro sociale di Battifollo sono una scelta positiva, ma a mio parere deve essere inserita in un ragionamento complessivo sul sistema di parcheggio in tutta l’area interessata”. Lo afferma in una nota Juri Michelucci per Grande Sarzana, aggiungendo: “Avendo osservato in queste prime settimane che la maggioranza dei parcheggi ZRU sono durante la giornata liberi, forse 12 parcheggi riservati per i residenti sono un numero da rivedere al ribasso. Ma detto ciò voglio sottolineare come gli altri parcheggi, nella zona Circolo Arci e di fronte alla pizzeria li vicino, sono quotidianamente occupati in modo stabile e per quasi tutta la giornata da persone che lasciano l’auto e si dirigono verso altre direzioni. Per cui propongo di valutare la possibilità di prevedere un congruo numero di parcheggi a rotazione con disco orario di almeno 2 ore. In questo modo, raggiungendo un equilibrio fra zona ZRU e parcheggi disco orario si terrebbe di conto delle esigenze di tutta l’area di Via Muccini compresa fra il centro sociale 29 novembre e la pizzeria Officine del Cibo.

Aggiungo infine che per dare una risposta globale ai residenti di Battifollo, sarebbe interessante verificare se ci può essere la possibilità di individuare altre zone da adibire a parcheggio lungo via Battifollo in modo da liberare la carreggiata durante il giorno, visto che essendo una strada stretta 2 macchine vi circolano con difficoltà”.

L’articolo In Via Bertoloni un fine settimana con “Sarzana Doc” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com