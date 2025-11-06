Pietra Ligure, abbattuta la palma monumentale più alta della Liguria

Pietra Ligure. Sono iniziate questa mattina le operazioni di abbattimento della più alta palma monumentale della Liguria, ossia quella di piazza Vittorio Emanuele II a Pietra Ligure, uno dei simboli verdi della città. Con i suoi 24 metri era, come detto, la più alta di tutta la regione secondo l’elenco ufficiale degli alberi monumentali d’Italia pubblicato dal Ministero dell’Agricoltura.

La decisione di rimuovere l’esemplare, sicuramente ultracentenario (era già ben visibile, e di grandi dimensioni, nelle foto degli anni ’30), è stata presa dall’amministrazione comunale per motivi di sicurezza: il rischio di crollo era ormai troppo elevato.

» leggi tutto su www.ivg.it