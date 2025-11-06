Rally, il Giro dei Monti Savonesi Storico raggiunge le 100 vetture

Albenga. Gli ultimi giorni della lunga marcia di avvicinamento al 7° Giro dei Monti Savonesi Storico ed alla 7° Monti Savonesi Historic Regularity hanno regalato agli organizzatori della Sport Infinity una prima, grandissima, soddisfazione. I mesi di duro lavoro sono stati infatti ripagati da un’ottima risposta dei partecipanti, che complessivamente raggiungeranno la quota di ben cento equipaggi.

Numeri da record per la manifestazione pronta ad andare in scena ad Albenga sabato 8 e domenica 9 novembre, sempre più attesa dagli sportivi, dal pubblico e da tutto il territorio; le auto partecipanti al Rally saranno 67 e sono tanti i piloti pronti a dare vita ad una sfida sportiva di alto livello sulle strade dell’entroterra di ponente. Grande soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale di Albenga, ente che da sempre sostiene la manifestazione e che, fin dalla prima ora, è stato il principale promotore per il ritorno del Rally in città.

