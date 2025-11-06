Righi, rischio abbattimento per gli alberi danneggiati. Insorgono i comitati: “Situazione segnalata da mesi”

Genova. Sarà una perizia tecnica di Aster, realizzata dopo i sopralluoghi di oggi, a decidere il destino degli alberi considerati pericolanti e transennati questa mattina al Righi. Per loro il rischio è quello di essere abbattuti per motivi di incolumità pubblica, nonostante siano vincolati e considerati parte integrante del paesaggio del Parco delle Mura.

Questo è l’esito di una lunga giornata iniziata questa mattina con la notizia della chiusura della parte terminale di via Carso, al Righi, a causa di alcune criticità statiche riscontrate su otto – forse nove – alberi, situati nei pressi del cantiere che sta realizzando la nuova cabina elettrica necessaria al potenziamento del ristorante Montallegro del Righi.

» leggi tutto su www.genova24.it