Sciopero delle farmacie private, oltre 200 lavoratori in piazza a Genova: “Vogliamo dignità”

sciopero dipendenti farmacie

Genova. Oltre 200 persone in piazza nel centro di Genova per lo sciopero dei dipendenti delle farmacie private, protesta indetta dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Obiettivo della mobilitazione il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 agosto 2024.

I lavoratori si sono dati appuntamento sotto la prefettura, poi hanno occupato temporaneamente Corvetto con un mini-corteo che ha fatto due volte il giro della piazza. Il presidio rimarrà in largo Lanfranco fino alle 13. “Senza collaboratori la farmacia si ferma. La salute non si svende: dignità e contratto ci spettano!“, si legge su uno dei cartelli esposti.

