Sciopero delle farmacie private, oltre 200 lavoratori in piazza a Genova: “Vogliamo dignità”

Genova. Oltre 200 persone in piazza nel centro di Genova per lo sciopero dei dipendenti delle farmacie private, protesta indetta dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Obiettivo della mobilitazione il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 agosto 2024.

I lavoratori si sono dati appuntamento sotto la prefettura, poi hanno occupato temporaneamente Corvetto con un mini-corteo che ha fatto due volte il giro della piazza. Il presidio rimarrà in largo Lanfranco fino alle 13. “Senza collaboratori la farmacia si ferma. La salute non si svende: dignità e contratto ci spettano!“, si legge su uno dei cartelli esposti.

