Startè porta l’artista cinese Li Ming a Pignone nella residenza per artista Casa Bellani

Conclusasi la prima attività nella residenza per artisti di Casa Bellani dell’artista multidisciplinare, di origine rumena, Patricia Dinu, un nuovo artista ha cominciato il suo periodo di residenza a Pignone. Giunto dalla città di Zhuhai – Li Ming, pittore e fotografo, sarà impegnato a declinare la propria arte ispirandosi al bellissimo borgo della Val di Vara, traendo ispirazione dalla natura circostante e dalle attività che ne scandiscono la vita quotidiana. Come previsto dal regolamento di residenza l’artista sarà a disposizione anche per corsi di pittura e attività nella scuola comunale.

“Siamo molto onorati di avere a Pignone un artista giunto appositamente dalla Cina – ha commentato il primo cittadino Ivano Barcellone – l’attività promossa da Startè dimostra come l’arte possa essere un ponte di culture differenti e l’occasione di conoscenza dell’altro, oltre che un modo concreto con cui promuovere il nostro comune in luoghi così lontani”.

