“Storie di alternanza”: la Camerca di commercio premia l’ingegno degli studenti spezzini

La Camera di commercio premia tecnologia e avanguardia nate delle giovani menti degli studenti della Fondazione Its, dei licei Pacinotti, Cardarelli e del tecnico Fossati-Da Passano. La premiazione si è tenuta questa mattina in Sala Marmori dove sono stati illustrati i progetti vincitori che hanno aderito all’iniziativa “Storie di alternanza”: un concorso bandito dalle Camere di commercio italiane e da Unioncamere per dare visibilità alle esperienze di alternanza realizzate grazie alla collaborazione tra istituti scolastici, studenti e imprese ospitanti.

Maccatronica, sostenibilità ambientale, inclusione sociale e turismo: sono i temi sviluppati e presentati con un video per ogni gruppo di lavoro vincitore. La Camera di commercio Riviere di Liguria, coinvolgendo le scuole del territorio spezzino, nell’ambito delle iniziative provinciali di Orientamenti, si è svolta la cerimonia di premiazione con la consegna di un assegno da parte dell’ente camerale da destinare alle attività scolastiche.

Il 1° premio regionale, di 600 euro, per la sezione Its è andato alla “Fondazione Its Nuove Tecnologie e Made in Italy La Spezia” con il progetto “Avatar digitale per il supporto alla manutenzione” e riferito ad una esperienza che hanno vissuto i ragazzi all’interno di una azienda che aveva come obiettivo quello di sviluppare un progetto per la creazione di un assistente virtuale per supportare il lavoro dei tecnici.

Il video è stato premiato con la seguente motivazione: “Progetto che unisce competenze tecniche avanzate e visione innovativa, trasformando l’esperienza aziendale in un’occasione concreta di crescita professionale. La creazione di un assistente virtuale a supporto della manutenzione rappresenta, infatti, un brillante esempio di collaborazione tra chi studia e chi fa impresa, testimonianza di come tecnologia e ingegno dei giovani possono diventare protagonisti del futuro digitale se incontrano l’esperienza e la visione di chi sa fare impresa”.

Il secondo premio regionale per la sezione “Licei” è andato allo scientifico “Pacinotti” con il progetto con il progetto “Ready to go”;Il gruppo di lavoro ha ricevuto 500 euro. Il video di presentazione descrive la partecipazione dei ragazzi ad una gara di startup. I ragazzi descrivono la creazione di una startup per la creazione di un cestino di rifiuti tecnologico per la raccolta differenziata.

Il video è stato premiato con la seguente motivazione: “Attraverso la partecipazione a una gara di startup, gli studenti hanno ideato un sistema tecnologico per migliorare la raccolta differenziata, dimostrando non solo attenzione all’ambiente, ma anche creatività e mentalità imprenditoriale. Da una parte un’idea brillante che unisce sostenibilità e innovazione, dall’altra un progetto che racconta tutta la voglia dei giovani di costruire il futuro con le proprie idee. Un’esperienza che dimostra come curiosità, lavoro di squadra e impegno possano trasformarsi in energia creativa e responsabilità verso l’ambiente e verso il nostro stesso futuro.”

Il terzo premio regionale per la sezione “Licei” è andato al liceo artistico “Cardarelli” con il progetto “Piazza Nassiriya”. Al gruppo è stato consegnato un “assegnone” da 400 euro per un progratto in cui vengono mostrati i pannelli realizzati dagli studenti con contributo Lions e installati nella piazza Caduti 12 novembre 2003 in memoria dei caduti a Nassiriya anche con la collaborazione dell’associazione nazionale Carabinieri della Spezia.

Il video è stato premiato con la seguente motivazione: “Un progetto che celebra la memoria e il valore del ricordo attraverso l’arte e la partecipazione civica. Un progetto capace di trasformare la memoria in un messaggio di impegno civile. Attraverso la realizzazione di pannelli commemorativi dedicati ai caduti di Nassiriya, gli studenti hanno saputo unire arte, storia e senso di comunità, restituendo alla città un luogo di riflessione condivisa. Un lavoro che educa al ricordo e rafforza i valori della solidarietà e del rispetto.”

La menzione speciale regionale per la sezione Istituti tecnici per l’istituto “Fossati – Da Passano” con il progetto “B&COTOURIST”. Il loro video descrive lo sviluppo di una app innovativa sull’overtourism in provincia della Spezia, per indirizzare i turisti verso mete meno note. Il video è stato premiato con la seguente motivazione: “Il progetto affronta con originalità il tema dell’overtourism, proponendo soluzioni digitali per valorizzare mete meno conosciute e promuovere un turismo sostenibile. L’app ideata dagli studenti dimostra come la tecnologia possa diventare strumento di tutela del territorio e di diffusione di una cultura del viaggio più consapevole e rispettosa.” Dopo questa prima fase, gli istituti che hanno vinto il Premio locale saranno in lizza per le selezioni nazionali. L’appuntamento finale del Premio “Storie di Alternanza 2025” sarà al Salone Job Orienta di Verona dal 26 al 29 novembre.

A premiare gli studenti sono stati il vice presidente vicario della Camera di commercio, Davide Mazzola, la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Giulia Crocco e la referente di Alfa Liguria, Matilde Mosca.

“La Camera di commercio – ha ricordato Mazzola nel congratularsi per la creatività e l’innovazione posta nelle realizzazioni – fa da cerniera tra mondo della scuola e mercato del lavoro e l’alternanza è una delle nostre funzioni. Il riconoscimento che oggi consegniamo conferisce un valore non solo simbolico all’impegno profuso da studenti, insegnanti e tutor aziendali. Fondamentale – aggiunge – maturare esperienze lavorative già durante gli studi grazie alla disponibilità e alla collaborazione delle aziende del territorio che, ogni anno, rispondono con vera partecipazione. L’auspicio è che questi giovani possano, in un futuro non lontano, lavorare e realizzare i propri sogni, proprio qui alla Spezia”.

Tra i presenti alla cerimonia, coordinata dalla responsabile del Servizio camerale di orientamento al lavoro, Olivia Zocco, l’ingegner Roberto Guido Sgherri, presidente di Fondazione Its con il direttore generale di Sitep Italia Stefano Michetti e il tutor Andrea Teja; i docenti Francesco Bisanti e Fabiana Colucci per il Pacinotti; i docenti Linda Ferravante e Manuela Spezzini per il Cardarelli; la docente Paola Silvi per il Fossati – Da Passano; il capitano Marco Polati comandante della Compagnia carabinieri della Spezia.

