Tiro con l’arco, domenica 9 novembre il Trofeo Bruno Foglino

Genova. Sono già circa 70 gli arcieri, dai 9 ai…90 anni, iscritti alla V edizione della tradizionale gara interregionale di tiro con l’arco dai 18 metri, organizzata dall’ASD Arcieri Grande Genova e patrocinata da FitArco (Federazione Italiana Tiro con l’Arco), che si terrà domenica 9 novembre, negli ampi spazi del PalaCep, presso il Circolo ARCI Pianacci di via della Benedicta 14.
La gara (ad ingresso gratuito) è dedicata alla memoria di Bruno Foglino, nel ricordo del suo appassionato impegno al Cep nei difficili anni ’80, periodo in cui risiedeva con la sua famiglia nel quartiere situato sulle colline del ponente cittadino.