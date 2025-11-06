COMMENTA
CONDIVIDI

Un libro dedicato all’arte culinaria del Gino Barilari, storico cuoco del ristorante “Al Pozzo”

Un libro dedicato all’arte culinaria del Gino Barilari, storico cuoco del ristorante “Al Pozzo”

Gino Barilari

Si intitola La mia cucina dalla tradizione ad oggi e raccoglie oltre 170 ricette di Gino Barilari, dagli anni ’70 storico cuoco del ristorante “Al Pozzo” di Monterosso e che da fine anno riaprirà la Trattoria “La Taverna” a Levanto. Riversando in queste 216 pagine le migliori ricette affinate in anni di attività, Barilari parla innanzitutto delle sue radici liguri, in particolare di Levanto, dove è nato nel 1943, unendo alla passione per la cucina nostrana l’esperienza maturata fin da giovanissimo come cuoco sulle navi di mezzo mondo. Il volume, pubblicato dalle Edizioni Giacché e arricchito da immagini d’antàn, propone ricette – per la maggior parte di mare – di antipasti, primi (come gli “spaghetti alla Scarpara”), zuppe, secondi, contorni; una sezione è poi dedicati a erbe aromatiche e conserve, e non mancano ricette di dolci tipici oltre ad un accenno ai vini e al nostro più noto passito, lo Sciacchetrà. “Un libro d’arte ed esperienza culinaria ma anche un inno alla gioia, ai sapori e agli aromi della nostra tavola, allo stare bene insieme a cui la buona tavola ci invita”, leggiamo in una nota di presentazione. La mia cucina dalla tradizione ad oggi è in vendita nelle librerie, nelle edicole e negli store online a 15 euro.

L’articolo In Via Bertoloni un fine settimana con “Sarzana Doc” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com