Un libro dedicato all’arte culinaria del Gino Barilari, storico cuoco del ristorante “Al Pozzo”

Si intitola La mia cucina dalla tradizione ad oggi e raccoglie oltre 170 ricette di Gino Barilari, dagli anni ’70 storico cuoco del ristorante “Al Pozzo” di Monterosso e che da fine anno riaprirà la Trattoria “La Taverna” a Levanto. Riversando in queste 216 pagine le migliori ricette affinate in anni di attività, Barilari parla innanzitutto delle sue radici liguri, in particolare di Levanto, dove è nato nel 1943, unendo alla passione per la cucina nostrana l’esperienza maturata fin da giovanissimo come cuoco sulle navi di mezzo mondo. Il volume, pubblicato dalle Edizioni Giacché e arricchito da immagini d’antàn, propone ricette – per la maggior parte di mare – di antipasti, primi (come gli “spaghetti alla Scarpara”), zuppe, secondi, contorni; una sezione è poi dedicati a erbe aromatiche e conserve, e non mancano ricette di dolci tipici oltre ad un accenno ai vini e al nostro più noto passito, lo Sciacchetrà. “Un libro d’arte ed esperienza culinaria ma anche un inno alla gioia, ai sapori e agli aromi della nostra tavola, allo stare bene insieme a cui la buona tavola ci invita”, leggiamo in una nota di presentazione. La mia cucina dalla tradizione ad oggi è in vendita nelle librerie, nelle edicole e negli store online a 15 euro.

L’articolo In Via Bertoloni un fine settimana con “Sarzana Doc” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com