Vela, Campionato Invernale del Tigullio: sabato il prologo con la Race 50° Event

Lavagna. Sabato prossimo si accende la passione per la vela d’inverno nel Tigullio. Lo storico Invernale compie 50 anni e il Comitato Cicoli Velici del Tigullio, con il supporto de “Il Giornale della Vela”, è pronto a festeggiarlo nella maniera migliore. Il “Tigullio Race 50° Event” sarà l’opportunità di ripercorrere l’iconico percorso che abbraccia tutto il golfo, da Portofino a Sestri Levante.

Una occasione di incontro per barche a vela, stazzate e non di qualsiasi dimensione e foggia. Al momento, è confermata la partecipazione di queste 45 imbarcazioni: Totoro, Calugu’ Terzo Rabbit, Zero Dieci, Padawan, Alabianca, Xsmall, Bo, Luke, Aria, Voscia’, Bambina, Gared, Freedom, Alegher Do, Chestress 3, Dea Gitana, Spirit Of Nerina, Tomira Qubed, Cirilla, Strabilia, El Chico, Nafta Ecologica, Galatea Due, Cheyenne, Falcor, Padawan, Aia De Ma, Hell Cat, Fantasia Iii, Yume, Pomella J, Nair, Yua Kali, My Xanax, Mary Star Of The Sea, Celestina 3, Sofima, Tobe, Capitani Coraggiosi, Marvel, Tridente, Sease, Liberamente 4, Silvermoon Iv, Yoshi. Altre potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni.

