A Savona tornano “I Lunedì della prevenzione”: l’iniziativa di Asl2 aperta alla cittadinanza

Savona. A novembre, nel centro città di Savona, in Piazza Sisto IV, tornano “I Lunedì della prevenzione”, le giornate di educazione e promozione della salute aperte alla cittadinanza, organizzate dal Gruppo WHP “Workplace Health Promotion” afferente al Dipartimento di Prevenzione di ASL 2.

Lunedì 10 e lunedì 17 novembre, dalle ore 9.30 alle 12.30, i professionisti della salute saranno presenti con uno stand allestito per l’occasione, in Piazza Sisto IV, per offrire ai cittadini informazioni su: sicurezza negli ambienti di lavoro; sicurezza alimentare; stili di vita sani; alimentazione equilibrata; vaccinazione e screening oncologici; salute animale.

