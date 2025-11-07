Bonifica dei fondali del primo bacino, aggiudicati i lavori per oltre 16 milioni di euro

L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale ha ufficialmente aggiudicato i lavori per la bonifica e la manutenzione straordinaria dei fondali del primo bacino, nello specchio acqueo antistante Molo Italia e Molo Garibaldi. L’intervento, del valore complessivo di 16,21 milioni di euro, rappresenta una delle opere più significative del programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 dell’ente. Un’opera attesa e strategica, destinata a migliorare la sicurezza e la sostenibilità ambientale delle aree operative del primo bacino, consentendo alle grandi navi da crociera che fanno scalo alla Spezia di manovrare e ormeggiare al Garibaldi anche durante i lavori di realizzazione del nuovo molo crociere su Calata Paita..

Con il decreto n. 8 del 7 novembre 2025, firmato dal presidente Bruno Pisano, l’appalto è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Dott. Carlo Agnese, capogruppo mandataria con sede a Milano, e La Dragaggi, che ha presentato un’offerta con un ribasso del 18,81 per cento rispetto alla base d’asta e l’ha così sputata sull’altra proposta pervenuta in Via del Molo, da parte del raggruppamento formato da Fincosit e la Società Italiana Dragaggi.

In ragione dell’elevato punteggio assegnato all’offerta tecnica del raggruppamento risultato primo in graduatoria e dell’importante ribasso offerto, il Responsabile unico del progetto ha ritenuto opportuno procedere all’accertamento di eventuali anomalie dell’offerta, trovando esaustive e dettagliate le giustificazione portate.

