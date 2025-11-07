COMMENTA
Cronaca

Cadavere nel rio Branega, verso l’identificazione: resta il giallo sulle cause della morte

Genova. Potrebbe presto avere un’identità l’uomo trovato morto nel greto del torrente Branega, sulle alture di Pra’, giovedì pomeriggio. Gli investigatori della squadra mobile, diretti da Carlo Bartelli e Antonino Porcino, nelle ultime 24 ore hanno raccolto tutti gli elementi a disposizione per portare a un’identificazione, così da capire innanzitutto a chi appartenga quel corpo notato a faccia in giù nel torrente da un escursionista.

Il recupero del corpo e i primi accertamenti

