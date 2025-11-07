Cinque Terre, affidata la fase finale della progettazione del sentiero Manarola-Corniglia: opere di difesa a mare e rinforzo del versante per la sicurezza del percorso costiero

Il Parco delle Cinque Terre ha affidato la fase conclusiva dell’iter di progettazione esecutiva delle opere di protezione e rinforzo del settore costiero del sentiere verde-azzurro tra Manarola e Corniglia al raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dalla società Flow-Ing Srl della Spezia, per un importo complessivo di 137.966,40 euro oneri inclusi, oltre IVA di legge. L’affidamento riguarda l’ultima parte della progettazione, dedicata alle opere di difesa a mare e di rinforzo del piede del versante, necessarie a completare il quadro degli interventi di stabilizzazione e mitigazione del rischio lungo il percorso. La decisione risponde all’esigenza di garantire continuità tecnica e operativa a un’attività di pianificazione che il Parco porta avanti da anni, in un contesto reso sempre più vulnerabile dagli effetti del cambiamento climatico, dalle mareggiate e dalle precipitazioni intense. “Il tratto Manarola-Corniglia rappresenta una parte fondamentale del Sentiero Verde Azzurro, collegamento costiero che unisce i borghi delle Cinque Terre – così il presidente del Parco, Lorenzo Viviani, annunciando l’avvio dell’ultima fase della progettazione –. È un intervento impegnativo, in un’area di cantiere più ampia rispetto a quella della Via dell’Amore, ma di importanza strategica per rendere il nostro sistema sentieristico sempre più continuo, sicuro e inclusivo. Questo percorso racconta in modo unico la profonda connessione tra terra e mare, e l’ultima fase della progettazione è dedicata proprio alle opere di rinforzo e difesa a mare, elementi decisivi per garantirne la mitigazione del rischio e la durata nel tempo. Investire in quest’opera significa investire nella comunità, nel futuro di un paesaggio in cui i sentieri sono al tempo stesso arterie di mobilità lenta e attrattive per un turismo rigenerativo”. Prosegue dunque il percorso tecnico e amministrativo per i lavori di ripristino del tratto costiero, uno dei segmenti più suggestivi e fragili delle Cinque Terre. “Oltre alla fase di progettazione è impegno prioritario e congiunto di Parco, Comune di Riomaggiore e Regione Liguria – ha proseguito Viviani – attivare ogni sforzo necessario per il finanziamento delle opere finalizzate alla riapertura. Un’altra sfida complessa che il territorio non può mancare”.

