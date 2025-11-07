Cinque Terre, affidata la fase finale della progettazione del sentiero Manarola-Corniglia: opere di difesa a mare e rinforzo del versante per la sicurezza del percorso costiero

Il Parco delle Cinque Terre ha affidato la fase conclusiva dell’iter di progettazione esecutiva delle opere di protezione e rinforzo del settore costiero del sentiere verde-azzurro tra Manarola e Corniglia al raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dalla società Flow-Ing Srl della Spezia, per un importo complessivo di 137.966,40 euro oneri inclusi, oltre IVA di legge. L’affidamento riguarda l’ultima parte della progettazione, dedicata alle opere di difesa a mare e di rinforzo del piede del versante, necessarie a completare il quadro degli interventi di stabilizzazione e mitigazione del rischio lungo il percorso. La decisione risponde all’esigenza di garantire continuità tecnica e operativa a un’attività di pianificazione che il Parco porta avanti da anni, in un contesto reso sempre più vulnerabile dagli effetti del cambiamento climatico, dalle mareggiate e dalle precipitazioni intense. “Il tratto Manarola-Corniglia rappresenta una parte fondamentale del Sentiero Verde Azzurro, collegamento costiero che unisce i borghi delle Cinque Terre – così il presidente del Parco, Lorenzo Viviani, annunciando l’avvio dell’ultima fase della progettazione –. È un intervento impegnativo, in un’area di cantiere più ampia rispetto a quella della Via dell’Amore, ma di importanza strategica per rendere il nostro sistema sentieristico sempre più continuo, sicuro e inclusivo. Questo percorso racconta in modo unico la profonda connessione tra terra e mare, e l’ultima fase della progettazione è dedicata proprio alle opere di rinforzo e difesa a mare, elementi decisivi per garantirne la mitigazione del rischio e la durata nel tempo. Investire in quest’opera significa investire nella comunità, nel futuro di un paesaggio in cui i sentieri sono al tempo stesso arterie di mobilità lenta e attrattive per un turismo rigenerativo”. Prosegue dunque il percorso tecnico e amministrativo per i lavori di ripristino del tratto costiero, uno dei segmenti più suggestivi e fragili delle Cinque Terre. “Oltre alla fase di progettazione è impegno prioritario e congiunto di Parco, Comune di Riomaggiore e Regione Liguria – ha proseguito Viviani – attivare ogni sforzo necessario per il finanziamento delle opere finalizzate alla riapertura. Un’altra sfida complessa che il territorio non può mancare”.
Cinque Terre, affidata la fase finale della progettazione del sentiero Manarola-Corniglia: opere di difesa a mare e rinforzo del versante per la sicurezza del percorso costiero