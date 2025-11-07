Due isolotti artificiali per proteggere la spiaggia di Voltri. Il progetto di Adsp che “aspetta” lo scolmatore

Genova. Due secche artificiali, costruite alla maniera di due isolotti, pensate per proteggere la spiaggia di Voltri dalla furia della mareggiate e dalla erosione della costa che ne consegue e che permetteranno ai ripascimenti di diventare strutturali. Questo è in sintesi il progetto sviluppato da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in collaborazione con l’ente regionale Infrastrutture Recupero Energia (IRE) e presentato in questi giorni agli uffici tecnici di Regione Liguria per iniziare il percorso di screening preventivo alla valutazione di impatto ambientale.

L’obiettivo principale del progetto è fornire una soluzione efficace e duratura per la protezione del tratto costiero. La strategia scelta prevede la realizzazione di due secche artificiali in massi naturali, dette appunto “isolotti”, progettate per dissipare l’energia delle onde prima che raggiungano la riva. Le due strutture, che avranno una forma circolare, sono pensate per essere completamente emerse e si svilupperanno fino a una quota sommitale di 1,5 metri rispetto al livello medio del mare.

