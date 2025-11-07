COMMENTA
Fontanabuona, la visita del consigliere delegato Alessio Piana: “Sostegno all’entroterra”

Cicagna,. Il consigliere delegato allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana, in collaborazione con la Camera di Commercio, le associazioni di categoria e Anci Liguria, ha presentato a Cicagna, presso la Sala Consiliare del Comune, le opportunità in arrivo per imprese ed enti pubblici dei piccoli comuni dell’entroterra.

Agevolazioni a fondo perduto per chi apre un’attività economica nelle realtà entro i 2.500 abitanti, a chi ha già un’impresa in comuni fino a 5.000 abitanti e a chi installa impianti di energia da fonte rinnovabile.

