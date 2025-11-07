Il Green Game accende i riflettori sulle scuole italiane: al via la nuova edizione. Due scuole savonesi in gara

Italia Green Game, il format didattico ideato dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, è pronto a ripartire con la sua 13ª edizione, trasformando ancora una volta la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale in un’appassionante sfida a squadre!

Il format, completamente gratuito per le Scuole, è riservato agli Istituti Secondari di II Grado italiani. Parallelamente, la versione “in presenza” del Green Game coinvolgerà oltre 50 scuole in Sardegna, confermando il modello che rende l’apprendimento non solo istruttivo, ma anche divertente!

