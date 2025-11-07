Municipi, 63 mila euro in più per gli sfalci. Ferrante: “Sostegno per completare gli interventi previsti”

Genova. È di 63.000 euro lo stanziamento straordinario destinato agli sfalci nelle strade e nelle creuze dei 9 Municipi per concludere il piano di interventi 2025.

“Si tratta di risorse aggiuntive, suddivise a seconda delle esigenze dei Municipi, per supportarli nella conclusione del piano sfalci il cui plafond, in molti casi, era stato esaurito già nella primavera – spiega l’assessore alle Manutenzioni Massimo Ferrante – con questo stanziamento straordinario, che tiene conto dei residui a budget dei 9 municipi, consentiremo di arrivare alla conclusione dell’appalto triennale, tenuto anche conto delle mutate condizioni climatiche che stanno vedendo il nostro territorio ancora interessato da temperature elevate, una situazione evidentemente anomala e particolare”.

Lo stanziamento straordinario di risorse è stato ripartito dopo una ricognizione municipio per municipio sullo stato dell’arte delle operazioni di sfalcio e delle risorse residue. “Abbiamo trovato Municipi con il plafond ordinario totalmente esaurito a fronte però di un mancato completamento degli sfalci – commenta l’assessore Ferrante – Questa piccola manovra finanziaria su questo capitolo di spesa, oltre a ribadire la nostra attenzione alle piccole manutenzioni nei quartieri, ha anche l’obiettivo di accompagnare i Municipi a traguardare gli interventi del 2025, in vista di un nuovo piano di ripartizione, che terrà conto di reali esigenze su criteri misurabili, che sarà discusso e condiviso con tutti i Municipi”.

» leggi tutto su www.genova24.it