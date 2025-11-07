Portofino: escursionista polacco si smarrisce nel buio del parco

Un giovane escursionista polacco è stato sorpreso nel parco di Portofino dal buio. Scattato l’allarme è stato localizzato e raggiunto dai vigili del fuoco di Rapallo che dopo essere saliti a Portofino hanno proseguito fino a località Pietre Strette con una vettura adeguata, raggiungendo quindi il giovane che era in buone condizioni fisiche e lo hanno portato a Ruta. L’operazione si è conclusa alle 20.00 circa.

Nell’imminenza dell’ora solare il Soccorso alpino aveva lanciato un appello agli escursionisti chiedendo loro di ricordarsi che il buio cala prima e che occorre programmare il ritorno in anticipo. Sembrava un avvertimento superfluo e inutile. Invece…

