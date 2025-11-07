Provincia, giovedì seduta di commissione dedicata al trasporto pubblico locale

Come indicato dal presidente della Provincia Pierluigi Peracchini nell’ultima seduta di Consiglio provinciale, il presidente della 2° commissione consiliare Alberto Loi, in coordinamento con il consigliere delegato all’Ambito territoriale trasporti, Umberto Maria Costantini, ha convocato per giovedì 13 novembre i lavori della commissione stessa, che ha competenza sulle materie Viabilità, Infrastrutture e Trasporti.

Nell’ordine del giorno, così come indicato dal presidente Loi, “le tematiche del trasporto pubblico locale, sia relativamente alle problematiche inerenti le attività di trasporto scolastico, sia alle problematiche riguardanti disservizi segnalati su alcune tratte di esercizio”, informa una nota della Provincia della Spezia.

“Alla seduta è stato invitato il gestore del servizio, Atc Esercizio Spa, al fine di poter avere riscontro alla richiesta di informazioni da parte dei commissari. Le attività della commissione, al termine dei lavori, saranno poi oggetto di relazione in sede di Consiglio provinciale”, conclude la nota della Provincia.

