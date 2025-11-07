Rapallo: “Vergognoso attacco del Pd di Genova contro il nostro convegno”

Da Gianrenato De Gaetani referente ProVita&Famiglia circolo del Tigullio

Alcuni che presumibilmente hanno una formazione di base comunista fanno fatica a comprendere i valori della Costituzione relativi alla libertà di pensiero, e al rispetto delle opinioni altrui. Lo fanno , per altro, senza presentarsi ad ascoltare quanto si dice in questi convegni, dove potrebbero esporre in contraddittorio il loro pensiero . Preferiscono tentare di impedire di esprimersi a chi non la pensa come loro. Si tratta di preconcetti ideologici che negano la democrazia del confronto.

