Sampierdarena, al Centro civico Buranello la nuova quadreria. Montanari: “Valorizzazione diffusa del nostro patrimonio”

Genova. È stata inaugurata questa mattina la Quadreria del Centro Civico Buranello, un importante progetto di valorizzazione del patrimonio artistico del territorio che raccoglie e restituisce alla cittadinanza un nucleo di opere di particolare valore storico e culturale, appartenenti alla collezione della ASL 3 Genovese.

«Con la Quadreria del Centro Civico Buranello diamo nuova vita a un patrimonio che racconta la storia di Genova e dei suoi quartieri – commenta l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Le opere di Derchi, Conte e degli altri autori qui conservate ci restituiscono uno sguardo prezioso sul paesaggio e sull’identità culturale di Sampierdarena. È un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni possa generare progetti di valorizzazione diffusa, capaci di avvicinare i cittadini all’arte e alla memoria dei luoghi».

