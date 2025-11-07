Sergio Ferretti nell’Hall of Fame dello Spezia: “Un’emozione che condivido con la squadra dell’85-86”

Sergio Ferretti entra nella Hall of Fame dello Spezia. Spezzino per tre stagioni consecutive, dal 1985 al 1988, totalizzando 95 presenze e 24 gol. Centrocampista di grande tecnica, è ricordato per la sua intelligenza calcistica e per l’amore viscerale verso la maglia bianca. Protagonista della promozione in Serie C1 nella stagione 1985-86, divenne ben presto uno dei giocatori più amati dal pubblico del “Picco”. Soprannominato “il Poeta del gol” per la sua capacità di unire eleganza e concretezza, Ferretti ha legato il proprio nome a una delle epoche più sentite del calcio spezzino, al di là delle categorie.

“È un’emozione enorme che condivido con quella squadra del 1985-86 che compì un’impresa”, dice emozionato, ricordando anche quel Renato Dainese scomparso qualche anno fa e indimenticabile per quella squadra e per la tifoseria spezzina.

