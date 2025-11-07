Sestri: ucciso da un infarto a soli 46 anni; inutili i soccorsi

Un uomo di 46 anni è deceduto nella propria abitazione di Sestri Levante alle 14.00 circa di oggi a seguito di un probabile infarto. Nell’abitazione è arrivato il medico del 118 con base a Lavagna, l’ambulanza “India” con l’infermiere e i militi della Croce Rossa di riva Trigoso. Purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per cause naturali: crisi cardiocircolatoria. Come per altro hanno potuto constatare anche i carabinieri giunti sul posto perché allertati.

