Tarros impegnata a Empoli con l’Use Computer Gross, ancora imbattuta in casa

Nuova trasferta impegnativa per lo Spezia Basket Tarros, che sabato 8 novembre sarà di scena al Pala Sammontana di Empoli per affrontare l’USE Computer Gross nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie B Interregionale. La palla a due è fissata per le ore 21:00, con direzione di gara affidata a Samuele Rossetti di Rosignano Marittimo (LI) e Gianmatteo Sposito di Livorno.

Dopo la sconfitta maturata sabato scorso sul campo della capolista Costone Siena, la formazione toscana cercherà di ripartire subito davanti al proprio pubblico, dove finora ha mostrato solidità e continuità di rendimento. In questa stagione, infatti, il Pala Sammontana è ancora imbattuto.

