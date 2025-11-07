Ucsi Liguria rinnova le cariche: Emanuela Castello presidente

Liguria. UCSI, Unione Cattolica della Stampa italiana della Liguria ha rinnovato le proprie cariche elettive per il prossimo triennio: l’assemblea dell’associazione che riunisce giornalisti e comunicatori cattolici ha confermato alla presidenza Emanuela Castello; vicepresidente il genovese Andrea Ferro.

I soci hanno inoltre eletto segretario il giornalista della Tgr Rai della Liguria Enzo Melillo e tesoriere Giorgio Mosci, già editore, coinvolto nella comunicazione nella realtà aziendale in cui opera.

