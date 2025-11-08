COMMENTA
Addio al maestro Peppe Vessicchio, il cordoglio della Regione Liguria

Peppe Vessicchio al Tour Music Fest del 2023

Lutto nel mondo della musica e dello spettacolo. E’ morto all’età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio uno dei volti più amati della tv e figura storica di Sanremo, partecipò come direttore d’orchestra a ben ventisei edizioni. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla Cultura e allo Spettacolo Simona Ferro: “Profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Vessicchio, figura amata e simbolo della tradizione musicale italiana. Per tanti anni è stato uno dei volti più noti del nostro Festival di Sanremo. Addio maestro, la sua passione, il suo talento e la sua eleganza resteranno per sempre nella memoria di tutti noi”.

