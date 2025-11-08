Calcio/ Crollo Samp a Venezia, i blucerchiati restano in fondo alla classifica

La Sampdoria esce ancora sconfitta, stavolta a Venezia, e resta ultima in classifica con 7 punti. Al Penzo finisce 3-1 per la formazione di Stroppa, che domina gran parte dell’incontro e infligge ai blucerchiati la seconda sconfitta consecutiva prima della sosta. Gregucci conferma il 3-5-2 con Ghidotti tra i pali, Hadzikadunic, Ferrari e Giordano in difesa. Sugli esterni Depaoli e Ioannou, mentre in mezzo agiscono Henderson e Benedetti. In avanti Cherubini affianca Coda.

L’inizio è tutto del Venezia, che al 3’ sfiora subito il vantaggio con Doumbia, fermato quasi sulla linea di porta. I padroni di casa insistono e al 19’ Yeboah manda alto di poco. La pressione lagunare cresce e al 25’ arriva l’1-0: Busio supera Benedetti e con un rasoterra preciso batte Ghidotti. Passano pochi minuti e al 34’ Hainaut firma il raddoppio, sfruttando un varco nella retroguardia blucerchiata. Nel finale del primo tempo Ghidotti evita un passivo più pesante con un grande intervento su Doumbia.

