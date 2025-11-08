Fontanabuona: viabilità ordinaria, occorre pensare ad un piano del traffico

La macchina per realizzare il collegamento tra l’autostrada A-12 e la Fontanabuona prosegue il suo cammino. Anche se nella bella vallata sono sempre più frequenti (e sempre sottovoce) i pareri critici. A far paura è il traffico che certamente, a collegamento realizzato, si riverserà nella valle alterandone ritmi e quiete. “Tutte le altre vallate, dalla val d’Aveto alla Val di Vara comprese la Val Graveglia e la Valle Sturla – dice un anziano cavatore di ardesia – hanno saputo trovare risorse lasciando inalterata la viabilità, garantendo la tranquillità dei loro paesi”.

E un vecchio pendolare che ha trascorso la vita in trasferimenti tra la Fontanabuona e il porto di Genova aggiunge: “Non sono ancora convinto che il tunnel si faccia. In ogni caso la Città metropolitana dovrebbe pensare ad un piano complessivo del traffico considerando la valle, da Lumarzo a Carasco, come fosse un unico Comune. La statale 225 impone i 50 chilometri all’ora e tuttavia è tra le strade più pericolose; per non parlare dell’altro asse importante costituito dalla fragile strada della Scoglina che collega Fontanabuona e Val d’Aveto”.

