Gestione interna dei parcheggi, Spilamberti e Battistini: “Scelta di responsabilità della giunta”

“La decisione della Giunta guidata dal Sindaco Cristina Ponzanelli di avviare la gestione diretta dei parcheggi cittadini rappresenta una scelta di responsabilità e visione, che restituisce a Sarzana la piena capacità di gestire autonomamente un servizio strategico per la città”. Così Luca Spilamberti (Capogruppo Vince Liguria Sarzana – Noi Moderati) e Giacomo Battistini (Coordinatore Vince Liguria Sarzana-Noi Moderati) che proseguono: “Dopo anni di affidamento esterno, l’amministrazione ha scelto di riportare in capo al Comune la gestione e il gettito dei parcheggi, trasformando una voce di bilancio prima destinata a un privato in una risorsa pubblica da reinvestire in infrastrutture, manutenzioni e mobilità sostenibile. Una decisione che non comporterà alcun aumento degli stalli a pagamento, garantendo invece la continuità della sosta gentile per tutto il 2026. Pur essendo una soluzione anche potenzialmente transitoria, questa scelta rappresenta un atto di responsabilità e di buon governo, che consentirà di valutare con dati concreti e trasparenza la strada migliore per il futuro, senza rinunciare alla capacità di decidere in autonomia e nell’interesse dei cittadini. Si tratta di una decisione ponderata e concreta, che smentisce nei fatti le preoccupazioni e gli allarmismi diffusi nei mesi scorsi da chi ha preferito agitare paure invece di contribuire con proposte costruttive. Mentre qualcuno cercava di seminare incertezza tra cittadini e attività commerciali, la nostra amministrazione ha lavorato con serietà e pragmatismo, scegliendo la via più utile e flessibile per la città. Ringraziamo il Sindaco Cristina Ponzanelli e l’intera Giunta per aver perseguito con determinazione una linea chiara, che mette al centro l’interesse pubblico, la trasparenza e la capacità di assumersi decisioni coraggiose. La gestione diretta dei parcheggi non è solo un cambiamento organizzativo, ma un segno politico forte di fiducia e autonomia, che restituisce a Sarzana la possibilità di gestire in prima persona ciò che le appartiene. Un passo avanti verso una città più moderna, efficiente e vicina ai cittadini, in cui la buona amministrazione continua a tradursi in fatti concreti”.

L’articolo Gestione interna dei parcheggi, Spilamberti e Battistini: “Scelta di responsabilità della giunta” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com