Ladri tornano in azione a Riccò del Golfo: un colpo va a segno, l’altro sfuma. Controlli e indagini serrati

Resta alta l’attenzione a Riccò del Golfo sui furti in abitazione. Ieri sera, poco prima dell’ora di cena, ne è stato commesso un altro*,* mentre un secondo colpo è sfumato per il rientro inaspettato del proprietario di casa.

A destare particolare apprensione è stato il primo, consumato in un’abitazione in cui erano presenti gli inquilini. I ladri sono riusciti a intrufolarsi*,* ad arraffare gioielli e orologi per poi sparire. I padroni di casa hanno capito subito quanto stesse accadendo e, nonostante la paura, hanno dato subito l’allarme. Il totale della refurtiva è ancora da quantificare.

Il secondo furto è sfumato perché, come detto, il proprietario di casa è rientrato e ha notato due persone molto giovani scappare via. In questo caso dall’abitazione non è stato rubato nulla.

Su entrambi gli episodi stanno indagando i Carabinieri che già da tempo sono sulle tracce dei ladri. In queste settimane sono già stati denunciati diversi furti e, mentre le indagini proseguono, si sono rafforzati i controlli sul territorio.

Nei giorni scorsi, appreso dei primi colpi, il sindaco di Riccò del Golfo aveva lanciato un appello invitando la cittadinanza a non intraprendere iniziative rischiose ispirate dal “farsi giustizia da soli”.

