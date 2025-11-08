Migliarina avrà un monumento dedicato ai caduti di Nassirya realizzato assieme agli studenti del Cardarelli

Un monumento realizzato dagli studenti del Cardarelli per raccontare cosa è stato l’attentato di Nassirya nel 2003. Molti di loro non erano ancora nati, ma con un lungo confronto assieme agli uomini dell’Arma, sono riusciti a cogliere frammenti di storia e la tragicità di quegli eventi. Il taglio del nastro del monumento si terrà il prossimo 12 novembre, nel 22esimo anniversario dell’attentato che colpì la base “Maestrale”. Questa mattina sono stati illustrati il progetto vincitore e il processo che ha portato alla realizzazione dell’opera vincitrice e delle altre che saranno esposte il giorno dell’inaugurazione.

Nell’attentato di Nassirya persero la vita 28 persone: 19 cittadini italiani, di cui 12 carabinieri (fra loro anche l’ex Comandante del Nas di Livorno, il Sottotenente Enzo Fregosi, originario della Spezia, Croce d’onore alla memoria), 5 militari dell’Esercito, 2 civili italiani, tutti impegnati nell’ “Operazione Antica Babilonia”, nonché 9 civili iracheni. L’iniziativa del monumento è stata proposta dalla sezione spezzina dell’associazione Nazionale Carabinieri e dall’avvocato Sergio Romanelli.

