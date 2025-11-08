Natale: “Sale operatorie allagate al Sant’Andrea e freddo nei reparti al San Bartolomeo”

“Interventi chirurgici sospesi ieri per alcune ore presso l’ospedale della Spezia a causa dell’allagamento di ben due sale operatorie. Questa volta non è stata la pioggia, visto che era una bellissima giornata di sole, ma una perdita di acqua dai vecchi impianti del Sant’Andrea. Ancora una volta i cittadini pagano il conto di 10 anni di politiche sanitarie della destra”. Lo afferma Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico. “Ma c’è di più. Nelle stesse ore ci vengono segnalati pazienti costretti a indossare il giubbotto all’interno dei reparti dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana a causa del freddo che si percepiva dentro la struttura”.

“Tutto questo mentre Bucci e la sua aggiunta hanno passato una settimana a raccontarci di come abbiano azzerato le liste d’attesa, un’osservazione sprezzante nei confronti dei cittadini che ogni giorno provano a prenotare esami anche importanti e si vedono assegnate da date lontane mesi se non anni. La verità è che nella sanità spezzina oggi non si ha neanche la certezza di poter utilizzare le sale chirurgiche e i riscaldamenti. Bucci e la sua giunta che fanno? Noi presenteremo un’interrogazione per capire come pensa di intervenire”.

