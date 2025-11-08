Olioliva 2025, “Saperi e Sapori”: le Pro Loco raccontano il territorio

Imperia. Un incontro promosso da Daniela Segale, presidente regionale delle Pro Loco Liguria, e da Marlene Grosso, presidente provinciale, per valorizzare il ruolo delle associazioni come custodi della cultura e dell’identità locale.

Nell’ambito di Olioliva 2025, si è svolto l’incontro “Olioliva, saperi e sapori: il territorio raccontato dalle Pro Loco”, promosso da Daniela Segale, presidente regionale delle Pro Loco Liguria, e da Marlene Grosso, presidente provinciale. Un confronto aperto sul passato e sul futuro del volontariato territoriale, all’insegna della crescita e dello sviluppo sostenibile.

» leggi tutto su www.ivg.it