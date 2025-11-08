Olioliva, il vicepresidente Piana: “Igp per l’oliva taggiasca conquista storica e trampolino per crescita filiera”

Imperia. Questa mattina, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana è intervenuto alla tavola rotonda “Identità e futuro dell’oliva da tavola: la forza dell’IGP”, organizzata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria nell’ambito della manifestazione OliOliva – Festa dell’Olio Nuovo.

“Con questo importante convegno celebriamo un traguardo storico per la nostra olivicoltura: il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta per l’Oliva Taggiasca ligure – dice Piana. L’IGP per l’OlivaTaggiasca ligure – ha sottolineato il vicepresidente – è una conquista che premia anni di impegno, di dialogo e di collaborazione tra istituzioni, associazioni e produttori. La Taggiasca ligure IGP – ha proseguito Piana – deve essere un simbolo di rinascita e di orgoglio. È un marchio che parla di qualità, autenticità e legame con la nostra terra, ma anche un punto di partenza per costruire insieme una nuova strategia di valorizzazione del nostro territorio. Il successo di oggi – ha concluso – dimostra che, quando la Liguria fa squadra, riesce a far valere la propria eccellenza anche fuori dai confini regionali”.

