Primo tempo di grande intensità: Bakoc apre le marcature con una splendida colomba, seguita dai gol di Giustini, Cabona e Galardi, protagoniste di un avvio brillante. Nonostante la qualità e la potenza offensiva delle ungheresi, Rapallo rimane sempre in partita grazie alla determinazione e alla compattezza del gruppo. Nel secondo quarto le gialloblù reagiscono con orgoglio, firmando reti d’autore.
Anche nella seconda metà del match le liguri non arretrano di un passo: Marcialis, Bianconi e compagne continuano a colpire con lucidità, rispondendo colpo su colpo alle magiare. Fino alla fine, la squadra di Luca Antonucci mostra energia, carattere e unità, lottando su ogni pallone e strappando applausi a un pubblico caloroso che ha riempito le tribune di Chiavari.
«È stato un Rapallo molto intelligente – commenta l’allenatore Luca Antonucci – Il Ferencváros è una squadra costruita per vincere la Champions League, con undici nazionali in campo e giocatrici di altissimo livello internazionale, dalle ungheresi alle spagnole e olandesi. Più di così, in questo momento, non potevamo fare. È stata una partita che ci serve per capire dove dobbiamo lavorare: ce lo eravamo detti alla vigilia. Abbiamo fatto anche cose molto belle, con ottime giocate, ma dobbiamo imparare a gestire arbitraggi e ritmi diversi da quelli del campionato italiano. Ci manca ancora l’abitudine a confrontarci a questi livelli ma è proprio da gare come questa che passa la nostra crescita. È stato un evento importante per la pallanuoto femminile ligure: non c’era mai stata una partita di Champions in Liguria e siamo orgogliosi di aver scritto questa pagina. Ora testa alta e avanti, perché avremo altre occasioni per migliorarci».
Soddisfatta anche Paola Di Maria, centroboa gialloblù, protagonista di una grande prova di forza:
«Sapevamo che avremmo affrontato alcune delle giocatrici più forti d’Europa. Il mister ci ha chiesto di giocare senza ansie, di fare quello che sappiamo fare e di metterci il cuore, e credo che ci siamo riuscite. Ora guardiamo avanti: ci aspetta la gara di ritorno in Ungheria e continueremo a lavorare con la stessa intensità. Siamo un gruppo che sta crescendo giorno dopo giorno e sono fiera di farne parte».
Il Rapallo Pallanuoto esce così tra gli applausi dal suo primo storico incontro casalingo di Champions League: una prova di maturità, consapevolezza e grande cuore, che conferma il valore e la crescita costante di una squadra capace di emozionare.