Rapallo: la replica di Carannante alle parole di Raffo e Debé

Da Andrea Carannante, capogruppo consigliare in Rapallo

Leggiamo con incredulità il comunicato di Raffo e Debé: parole filate a macchina dall’ufficio stampa di turno per difendere un sistema che ormai non regge più. Dopo giorni di chiacchiere e silenzi, la verità è semplice e sotto gli occhi di tutti: nella maggioranza si discute l’ipotesi dell’addizionale Irpef. Non è una «ricostruzione allarmistica» è la realtà.

La vostra non è politica seria: è servilismo. Siete diventati i maggiordomi del triangolo Ricci–Mustorgi–pronti a ripetere la parte che vi viene assegnata. Ogni giorno una giravolta. Ogni giorno una versione diversa. Ogni giorno una presa in giro in più ai rapallesi.

