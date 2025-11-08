Sampdoria, Foti fa mea culpa dopo la sconfitta di Venezia: “Responsabilità nostra, due punti in quattro partite è inaccettabile”

Una chiara ammissione di responsabilità. In una Sampdoria a cui da tempo mancavano i mea culpa (ne avevamo parlato un mese e mezzo fa), le dichiarazioni di Salvatore Foti dopo la sconfitta di Venezia suonano perlomeno come una novità. Il messaggio del (formalmente) vice-allenatore blucerchiato è chiaro e anche le parole utilizzate sono significative. Il KO per 3-1 del Penzo lascia la Sampdoria ultima da sola in classifica, una situazione insostenibile per questa squadra.

Commenta Foti: “La responsabilità è nostra, dello staff. Se una squadra si presenta in queste condizioni mentali, con la paura di subire la partita, la responsabilità è nostra. Il secondo tempo è stato fatto bene per trenta minuti, abbiamo avuto le palle gol per pareggiarla. Quello che ho visto nel primo tempo fa male al cuore. È difficile commentare l’ennesima sconfitta, la seconda consecutiva. Fare due punti in quattro partite è inaccettabile“.

» leggi tutto su www.genova24.it