Si invaghisce di una commessa e la perseguita tra sortite in negozio e messaggi d’amore: condannato a un anno

Genova. Lo stalking non si configura solo in presenza di minacce o violenza perché la molestia, se ripetuta, crea comunque uno stato di ansia e paura nella vittima. Come nel caso che ha portato qualche giorno fa alla condanna di un 35enne a un anno di reclusione in abbreviato.

L’uomo qualche anno fa aveva conosciuto sui social una coetanea. Come lei stessa ha raccontato ai carabinieri i contatti erano stati per lungo tempo amichevoli e tranquilli finché, alla fine di gennaio dell’anno scorso lui ha cominciato a contattarla in modo insistente, a farsi vedere davanti al negozio dove la donna lavora come commessa. Diverse volte era entrato nel negozio, fingendo di fare acquisti. Nel frattempo lui aveva cominciato a bombardarla di messaggi d’amore, sia su whatsapp sia su instagram, tanto che lei lo aveva bloccato.

