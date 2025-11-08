Tutta la tifoseria al fianco di Massimiliano

“Forza Massi” due sole parole impresse su uno striscione affisso in serata ma sufficienti per esprimere la vicinanza della Curva Ferrovia e di tutta la tifoseria al 53enne che si trova ancora ricoverato al Sant’Andrea dopo l’accidentale caduta nel fossato della Curva Ferrovia durante la partita con il Bari. Proprio i sostenitori biancorossi, legati da una solida amicizia con quelli di casa, sono stati i primi ieri ad esprimere solidarietà nei confronti del tifoso. Ma la notizia, diffusasi rapidamente su tutte le pagine dedicate alle curve, ha suscitato analoga vicinanza da parte di ultras di tutte le parti d’Italia, comprese la vicina Carrara da cui sono arrivate numerose e sincere testimonianze di solidarietà. In attesa di notizie positive dal Sant’Andrea.

L’articolo Addio al maestro Peppe Vessicchio, il cordoglio della Regione Liguria proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com