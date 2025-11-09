Albingaunia profondo rosso contro Golfo Dianese, Poggi: “Tutto sbagliato, dobbiamo svegliarci”

Albenga. Serviva uno scossone dopo il risultato di Andora con il pareggio arrivato all’ultimo istante. Oggi contro la Golfo Dianese, l’Albingaunia non è riuscita a dimostrare di aver dimenticato la partita di domenica scorsa. Solamente per pochi tratti di gara i bianconeri hanno provato di aver le carte in regola per incidere, ma l’unica rete prodotta arriva su rigore da Ciravegna.

Infortuni che hanno probabilmente inciso, una rosa rimaneggiata che per la prossima partita dovrà fare a meno dei due centrali di riferimento, Greco per somma di ammonizioni e Gerosa per espulsione. Un vero e proprio momento no per il club bianconero, che oggi non ha reso per niente felice l’allenatore Poggi.

» leggi tutto su www.ivg.it