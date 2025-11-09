Calcio/ Santa Maria del Taro, otto gol e primato consolidato

Da ASD Santa Maria del Taro

E sono sei di fila! I ragazzi di mister Vitale dilagano anche contro il San Salvatore e firmano il sesto successo consecutivo che li colloca in testa alla classifica. Primi venti minuti tirati dove sono più i padroni di casa a farsi vedere, il Santa piano piano aumenta però l’intensità e trova il gol del vantaggio con un ispirato Nassani. Pochi minuti più tardi un’ingenuità difensiva regala un rigore al Santa che ne approfitta con il solito Sivori che non sbaglia e firma il gol del raddoppio. Sul finale del primo tempo è di nuovo Nassani a trovare la doppietta personale e il gol del 0-3. Secondo tempo che inizia come si era concluso il primo, il Santa attacca e trova nuovamente la rete con un bellissimo tiro a giro di Demartini. Il San Salvatore prova timidamente a farsi avanti e riesce anche a trovare la via del gol riaprendo momentaneamente la partita. I ragazzi però ne hanno di più e complice anche l’inferiorità nuemerica degli avversari dilagano nel finale con il gol di Montedonico, e le doppiette di Sivori e Sambuceti. Altra prestazione straripante per la squadra che ora si fermerà per il weekend di pausa per poi ripartire con i due scontri diretti contro le seconde della classe Marina Giulia e Real Betti.

