Genoa, Colombo: “Gol fondamentale, un sospiro di sollievo e farlo sotto la Nord ancora di più”

Genova. Finalmente col sorriso Lorenzo Colombo, che contro la Fiorentina si è sbloccato segnando il suo primo gol con la maglia del Genoa in campionato. Un gol che, come ha detto Daniele De Rossi in conferenza stampa, è nato in un’azione un po’ confusa. L’importante però era sbloccarsi: “Non stiamo a raccontarcelo, è fondamentale il gol. Ho dovuto reagire dopo due occasioni sfortunate. La reazione è stata importante ed è quello che mi porto a casa oggi. Va bene quello che accade, ma conta quello che ci metti da dentro, dal cuore”.

Colombo, non lo nasconde, arriva da un momento non semplice, che lui rende collettivo: “La cosa più difficile è non riuscire a dimostrare quello che la squadra aveva dentro e ci pesava non far felici i tifosi. Anche vedere un cambio di allenatore significa che qualche colpa l’abbiamo. Oggi abbiamo nuovo mister che ha una mentalità diversa e la squadra è ancora più compatta. Ripartiamo da questo”.

