Genoa, De Rossi: “Lottato con i denti, ma ora dobbiamo lavorare su pulizia e fluidità”

Genova. “I ragazzi hanno fatto la partita che avevo chiesto. Non mi sono messo a fare il fenomeno e a chiedere cose che non era realistico ottenere o che avrebbero messo in difficoltà la squadra. Ora dobbiamo lavorare tanto, abbiamo lottato coi denti contro una squadra molto forte”. Sono le prime parole di Daniele De Rossi nel post-partita di Genoa – Fiorentina.

Non si nasconde dietro a un dito il mister quando si parla anche di Malinovskyi, oggi squalificato: “Lui è il giocatore che ha forse più qualità di tutti, ma sarà difficile sfruttarla perché non siamo stati puliti e fluidi. A volte però c’è una componente mentale legata al fatto che non facevamo gol in casa, poi nell’ultima partita c’era una contestazione. Per cui in situazioni come queste si deve partire dalla lotta, dal cuore. Quando sei in difficoltà non penso che giocheremo sempre così, dobbiamo essere più puliti”.

